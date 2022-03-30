部分負擔調整箭在弦上，今日深夜24時預告期滿。健保署長李伯璋表示，健保署、社保司將蒐集各界意見，明、後天與部長陳時中面報，了解有無需調整之處，預計最快5月上路。

衛福部16日預告部分負擔調整方案，未來慢性病連續處方箋、檢驗檢查將不再免費，大醫院藥費上限、輕症掛急診的部分負擔也將調高。近期有基層診所盼將診所檢驗檢查部分負擔起徵點從500提升至1000元，藥師公會日前也表達對慢性病連續處方箋未落實分級醫療的不滿。針對各界意見，李伯璋表示，健保署、社保司都將蒐集、整理好，預計明、後天向部長面報，看看是否需要調整。

李伯璋表示，部分負擔改革的大架構都已有，政府與各界都有一直在對話，假如沒有大困難，新制就能早點上路，預計最快5月就能上路，希望能對醫療生態造成改變。健保署對病人需要的東西一定會負起責任，但控制不必要的醫療，才會有更多的錢去解決新生兒死亡、癌症、罕見疾病的費用問題。