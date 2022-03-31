元大證券人事調整出爐，31日董事會通過元大證券總經理黃維誠將轉任副董事長一職，新任總經理由現職元大證執行副總王義明擔任，自4月1日起至主管機關核准生效前，由王義明以執行副總身分代理總經理職權。
即將升任元大證副董的黃維誠在元大任職超過20年時間，先前主要負責元大證券海外事業發展，2019年3月底出任元大證總座一職，兩年期間積極發展數位化，在經紀、承銷業務等皆繳出亮眼成績。
元大證表示，此次職務調整為因應營運管理需要，新任生效日期待主管機關核准後生效。
元大證券人事調整出爐，31日董事會通過元大證券總經理黃維誠將轉任副董事長一職，新任總經理由現職元大證執行副總王義明擔任，自4月1日起至主管機關核准生效前，由王義明以執行副總身分代理總經理職權。
即將升任元大證副董的黃維誠在元大任職超過20年時間，先前主要負責元大證券海外事業發展，2019年3月底出任元大證總座一職，兩年期間積極發展數位化，在經紀、承銷業務等皆繳出亮眼成績。
元大證表示，此次職務調整為因應營運管理需要，新任生效日期待主管機關核准後生效。
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