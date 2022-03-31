元大金旗下龍頭券商元大證券31日董事會決議高層人事新布局，現任總經理黃維誠升任元大證券副董事長，並由元大證券香港董事長王義明轉升母公司元大證券總經理職務，據了解，該高層人事新布局，將著重在強化元大證券的國內外分工，副董事長黃維誠和總經理王義明，前者專精海外事務及投行，後者則在於國內經紀業務及通路管理，元大證券特別作此高層人事的安排，希望能發揮更大的內外分進合擊效果。

王義明在赴元大證券香港子公司出任董事長之前，即是元大證券在主掌國內經紀通路、財富管理業務的執行副總，是一級高階主管，曾主掌財管、經紀通路，和數位金融等三大業務，對於國內業務全方位的了解及熟稔的程度由此可見；之後王義明赴香港子公司出任董事長，不過近幾年來香港紛擾不斷，券商在香港的展業都受到相當大的限制，因此，元大決策高層也評估，把王義明調回國內升任元大證券總經理，發揮更為重要的功能，而由這項高層人事布局的安排，也可看出這幾年來台股大好，使得元大證券更為重視在台灣、在國內包括經紀業務，以及以台股基金為主的財富管理業務等布局。

而另一方面，東北亞及東南亞則是元大證券的海外布局重心，將升任元大證券副董事長的黃維誠，原本就是這一方面的高手，包括他曾是元大證券韓國子公司的董事長，十多年前元大證券以金英控股布局東南亞市場時，黃維誠就是負責執行的第一把手，因此元大證券此次的高層人事布局安排，就是透過副董、總經理不同的專長，在國內外分進合擊。

此外，元大證券董事會也決議，為向來被視為元大海外併購樞紐的元大亞金增資1億美元，由於這時元大亞金4、5年來，首度再次增資，應和元大證券今年在新南向市場將以更大的動作進行併購及海外擴張有關，包括現行的泰國、越南、印尼、以及韓國子公司等業務擴張的增資需求，以及元大證券預定今年將新加坡設置財富管理子公司等布局的投入，此次為元大亞金增資1億美元，屆時元大亞金都將成為進行前述海外布局的重要後盾。