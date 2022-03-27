「自私，可恥的行為！」一名彰化人在臉書社團發出一張停車場照片痛批，有6輛自小客車全數停在停車格之外，耍小聰明躲避收費。文章曝光在網路上，不少網友戲謔直呼，「彰化人日常」。

有網友在臉書社團《彰化人大小事》發文，曬出一張照片痛批彰化人的陋習，透過圖片可見，位於彰化市金馬路上的寶雅賣場附設停車場，停放6輛自小客車，仔細一看卻發現所有車主不約而同空下停車格，將車停在停車格線之外，讓原PO傻眼直呼，這是自私且可恥的行為。

網友紛紛表示，這種停車行為在彰化非常常見。（翻攝自臉書社團《彰化人大小事》）

文章曝光後，火速引起網友熱烈討論，不少網友指出，該處停車場屬於寶雅，只要有入內消費不限金額，即可抵免車費，認為多數停在車格外的駕駛大概都非寶雅顧客，僅是暫停車卻不願付停車費，才會耍小聰明停在車格外。

還有彰化網友表示，這種陋習都是有一個駕駛開先例，其他駕駛照樣學，直呼這基本上是彰化的日常，「這裡每天都這樣，是常態了，有錢買車，沒錢停車」、「彰化人的恥」、「抱歉，彰化人水準就只有這樣而已……對不起」；還有在地人同樣指出其他路段令人詬病的違規行為，包括，彰新路某五金行外面很多人停免錢的停車位，或是彰美路與曉陽路的並排車輛等。