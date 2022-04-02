彰化1名網友日前將車停在路邊，遭到路旁店家制止，店家稱車子會擋到小門、影響進出，但網友一看傻眼，因為該門外竟裝了店家的冷氣，冷氣已直接擋住出入，但店家還辯稱平時都是「用鑽的進出」，讓網友直呼太扯，痛批「人自私起來，真的什麼話都說的出來」。

該名網友在臉書「彰化大小事」發文表示，他日前要工作將車停在某處路旁，遭到旁邊的店家阻止，他認為該處是馬路旁、非私人土地理應可以停車，對方卻說他「擋住門口」影響人員進出，原來店家所稱的「門」是住家旁的小門，但原PO發現該小門外竟有1台冷氣室外機，質疑對方冷氣機已經擋住門了。

彰化1名網友日前將車停在路邊，遭到店家制止，店家稱車子會擋到小門、影響人員進出，但網友一看傻眼，因為該門外裝了店家的冷氣，冷氣已直接擋住出入。（翻攝自臉書「彰化大小事」）

該網友認為店家的冷氣機就擋在門口，根本已經影響進出，店家則辯稱「都是用鑽的」，原PO事後不想理店家，就遭對方威脅要報警，他說若報警整條街道的車子都遭殃，店家鄰居也會被波及，但店家卻說「不關我的事」，讓原PO氣炸，發文要其他遊客到此處要注意。

其他網友則留言「停啊，為什麼不停，又不是他的地」、「現在有些人，理不直氣又壯」、「室外機裝這樣，不就擋住門了」、「讓他報警再來處理」、「店門口也沒停到，我覺得可以，若停在冷氣那邊也被趕，要報警就報吧」、「回他一句沒紅線警察說可以停，只要留可出入空間即可，不然叫來畫紅線大家都別停」。