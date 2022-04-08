全球暖化之下，為了地球資源的永續利用，企業界興起ESG的浪潮，包含環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance），投資者也會觀察ESG來決定投資指標。許多企業品牌為了落實永續概念，努力推廣減塑、加強重視環境，致力投身於社會共好，為人類的美好生活付出一份心力。

減塑是一種生活風格，日常之中隨手就能簡單響應，包含做好垃圾分類、自帶環保餐具與容器等，都是愛地球的方式之一。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出這一年內（2021年02月10日至2022年02月09日），網友討論生活中可以隨手減塑的方法，以及企業界推廣永續概念的品牌，一起成為支持永續減塑的小尖兵吧！

網友熱議生活中可以隨手減塑的方法

NO.6 重複使用包材

疫情之下影響最大的恐怕就是網購量爆增了吧，但每收一次包裹就製造一次耗材，不論是防撞的海綿、保麗龍、泡泡紙，還是外包裝的塑膠袋、紙箱，許多人都拆解後就丟棄，但其實它們都能夠好好再利用。

像是泡泡紙、海綿都能當緩衝物材，包裝紙不要撕扯，能夠當成垃圾袋、寵物便袋、收納袋等，能夠兩次、多次使用就發揮你的創意，減少「一次拋棄」的塑料生活。

NO.5 不拿塑膠吸管

愛喝手搖飲的你絕對不能放過這個減塑的好機會！先前在社群平台流傳的海龜拔吸管影片仍歷歷在目，看著小動物飽含著淚水、痛苦的流著血，承受人類對牠們棲息地的嚴重破壞，許多人開始反省自己是否能為保護地球做出更多付出。

近幾年，政府限塑政策限制一次用塑膠吸管使用，許多企業也熱烈響應，如7-ELEVEN飲品改為就口杯，鼓勵消費者自帶杯，平日折扣3元，每月一號折扣5元，消費者也可自行選擇攜帶玻璃、矽膠、不鏽鋼等環保吸管使用。

NO.4 自帶環保容器

想到環保容器，有些人可能認為拎著很重的容器走來走去不方便，但換個方式想，自備專用環保容器不僅響應減塑生活，更是乾淨又衛生！

更何況現在的環保容器越來越輕便，外出帶個環保食物袋便可以裝下吃食，清洗也不難。準備輕量再生材質製作的容器重複使用、更換蜂蠟布降低使用保鮮膜、用矽膠材質的提袋取代塑膠袋，都是減塑的一大步。

NO.3 自帶環保餐具

隨著台灣人環保意識抬頭，最好入手、最好改變的一個小舉動就是「自帶環保餐具」，攜帶不重、購買簡單，每個人都能輕鬆響應～到小吃店、夜市、餐廳用餐，比起無法重複使用、不知道有多少塑料劑、化學藥劑殘留的衛生碗筷和湯匙，拿出專屬於自己的環保餐具，不但更有保障，也沒有交互感染的風險，收在包包裡不占空間，小小舉動大大減塑啊！

NO.2 自帶購物袋

放假逛個街可能是許多人的休閒娛樂，買完衣服買包包，走路渴了再買杯飲料，又或是到市場買蔬菜、水果，一整天下來提了大包小包，一個店家一個袋子，放大來看累積量十分驚人。雖然現在明令店家不能免費提供購物袋，或是改為不織布提袋、紙袋等，且1、2元就能再買到袋子，要減塑還是要從自身做起，隨身帶著大的購物袋，想一下當天的行程，準備需要的提袋，就能不知不覺減少許多塑膠垃圾。

NO.1 落實垃圾分類、資源回收在台灣，資源回收其實已經深植每個人心中，在全球也是知名的環保標竿國家，然而新聞上仍常見成堆的垃圾山，可回收、不可燃、濕垃圾、乾垃圾全部堆在一起，對生態也是一大傷害。相信許多人不知道，從最源頭的每個人做好資源回收，對減塑生態、永續發展也是不小的力量，如果對於資源回收的觀念能建立的更完善，讓紙類能再造、塑膠瓶能再利用、玻璃類能再生，都能大大的降低全新垃圾出現。

盤點推廣永續減塑概念的各大企業隨著環保意識抬頭，保護生態海洋、傳承後續子孫的理念興起，台灣政府逐步實施減少「一次性用品」政策，讓綠色生活深植人心。企業更是紛紛響應，開始有減塑生活、永續發展的宏觀，不但從自身做起，也推出各種活動帶領民眾一起執行，以下透過調查網路討論，評選出4大行業別中，用心推動永續減塑的冠軍企業品牌。

通路業NO.1-統一超商

統一超商深植台灣人的心，食衣住行育樂全靠它，作為領袖企業，用心在環境保護、永續經營更是不遺餘力，「省電節能減碳排、減塑包裝少垃圾」是長遠目標，從小地方開始做起，一步步朝永續生活邁進。

說到統一超商的減塑行動，包含7-ELEVEN自帶杯環保優惠（平日折扣3元，每月一號折扣5元）、不主動提供塑膠吸管、設立循環包裝回收站、借杯服務，導入植物性環保材質推出環保永續杯，在部分門市設置最新型「第三代自動回收機」，提供回收寶特瓶可獲門市消費折抵回饋金等，都體現了企業的用心。

另外，塑膠容器與包裝袋降低厚度，連寄貨、取貨的「交貨便」也積極推動包材減量，更將部分鮮食商品改為紙包裝，領先全通路採用英國BSI認證「可自動分解」的環保包材應用於部分鮮食商品，透過這些減塑舉動，期盼逐年減少10%一次性塑膠使用量，規劃在2050年100%無使用塑膠。

房地產NO.1-信義房屋

作為房地產業，信義房屋透過建物的綠能、工作減碳創造減塑的職場，總部大樓落實資源回收管理，有效提升可再利用的回收物，另外也使用綠電、檢測碳排放量等管理，減少用紙以及仲介服務的碳排放量，還號召員工淨灘、關燈響應「地球一小時」活動，針對減塑、減廢、省水、節電、無紙化等「生態效益」的環節，提出創新服務，讓減碳、減塑都從生活做起。

NO.1-富邦人壽

富邦金曾拿下台灣企業永續等大獎，在ESG發展上可說是標竿企業之一。其中富邦人壽推動「減塑三部曲」，提升員工環保意識，首要導入「再生循環生態鏈」概念，與環保科技業者合作，將淨灘活動撿拾的廢棄物回收，製成環保再生的日常生活用品。也在內部數位學習平台導入「環保綠行動養成術」，學習如何於職場與生活中做環保、綠色消費等，鼓勵員工分享減塑妙招，將減塑觀念帶回家人、深植自身行動。

科技業NO.1-台達電子

台達電子成為台灣第一家獲得「國際認證」的減碳企業，其中每個廠區堅持「綠建築」建造、節電省能源，此外，從2015年起，2020年廢棄物密集度下降15%的目標，累計至2019年減少4051.7噸廢棄物，也用膠箱替代紙箱、紙封閉式循環、金屬下腳料二次利用、提升塑膠利用率、降低廢塑膠等減廢方案，展現台達投入廢棄物減量及管理的具體成果。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年2月10日至2022年2月9日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『隨手減塑方法、推廣永續減塑企業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。