都市停車位一位難求，但用「奧步」不可取！1名網友日前將機車停在停車格內，後來回來牽車時發現車被「移到格線外」，甚至遭開「違規停車」罰單，讓他痛批移車者沒水準，並曝光機車位置的前後圖；其他網友也建議原PO照片原始檔案會記錄時間，可以向警方提出申訴可撤銷罰單。

該名女車主在臉書「爆怨公社」上發文表示，她日前將機車停放在機車停車格中，沒想到之後準備騎車離開時，發現整輛車「被牽出停車格外」，車尾還夾了1張違規停車的罰單，她氣炸PO下停車前後的位置對比圖，怒罵「可以忍受停車擠得像沙丁魚，但不能忍受車被拖出停車格，怒啊！」

1名網友日前將機車停在停車格內，後來回來牽車時發現車被「移到格線外」，甚至遭開「違規停車」罰單，讓他痛批移車者沒水準，並曝光機車位置的對照圖。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

原PO氣到在貼文中嗆「祝那個沒水準的你烙屎沒有衛生紙」；其他網友紛紛喊太扯了，「我之前有被汽車拖出停車格過，它停機車格」、「最好下載時間相機，相片上面會有時間，萬一申訴可以有時間佐證」、「真的停好車後一定要拍照留證，尤其是停在最外側時」、「曾經家人摩托車被移車到格外，還被拖吊。祝福把機車亂移車到格外的人，拉個三天三夜」。

先前板橋1名外送員的機車也被2位陌生人接連移車，變成並排停車，事後收到違規停車罰單，經過申訴後，警方把罰單開給第1位挪車的人，外送員也提告強制罪；也有另名網友分享自己的機車被整輛移出停車格外，還「打橫停放」，照片曝光同樣讓網友傻眼憤怒。