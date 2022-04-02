台灣上市櫃公司協會舉辦社團負責人研討會，協會創辦人施明豪說，社團負責人研討會是ㄧ個與地方連結的重要平台。台灣上市櫃公司協會攜手全國各地社團負責人以共享資源，拓展人脈，提升視野為目標，舉辦『社團負責人研討會』，至2021年12月已舉辦5期研討會，約有200位理事長參加。

台灣上市櫃公司協會是台灣最主要的上市上櫃企業家協會，協會全體會員總市值佔台灣證券市場總市值 20％。協會朱志洋理事長／友嘉實業總裁，蔡榮騰榮譽理事長／台達電副總裁，黃偉祥副理事長／大聯大董事長，林火燈副理事長／福邦證券董事長，陳其宏副理事長／佳世達董事長，杜綉珍常務監事／巨大集團董事長，施明豪創辦人／前關貿公司董事長。

台灣上市櫃公司協會公益平台有：社團負責人研討會、獨立董事聯合會、台灣女力論壇、新世代青年智庫及發行東方領袖雜誌。

施明豪說，社團負責人研討會第1期於2019年在高雄舉辦，第2期在台中舉辦，第3期在高雄舉辦，第4期在台中舉辦，第5期在高雄舉辦，今年4月27、28日與彰化縣工策會合作共同在彰化舉辦《社團負責人研討會第6期》。

彰化縣工策會張啟楷總幹事提到這次社團負責人研討會，彰化報名大爆滿，而且北從新竹，南到嘉義都有人參加，展現了彰化被稱為中小企業企業原鄕的活動力和號召力。也謝謝工策會兩位大老，楊銀明／建大輪胎董事長、許叙銘／帝寶工業董事長登高一呼，為彰化寫下新的一頁。

彰化縣長王惠美和工策會很期待台灣上市櫃公司協會能引進更多人脈和新知、多到彰化投資。期待這次好的開始，在彰化結出更多更好的甜美果實。