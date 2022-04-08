一年一度大甲鎮瀾宮媽祖繞境8日晚上11時起駕！預定17日晚間回鑾安座。今日下午先由副市長陳子敬恭請媽祖上轎，晚間由副市長黃國榮恭迎媽祖起駕，威震四方的起馬炮點響3聲後，將由鎮瀾宮哨角隊開路，恭送「大甲媽祖」出巡，祈求媽祖庇佑國泰民安、風調雨順、疫情好轉。

陳子敬表示，他是大甲人，今天代表市長盧秀燕出席，祈求媽祖保佑市民平安健康、遶境平安順利、圓滿成功。

民政局長吳世瑋說，大甲媽祖繞境已有百年歷史，被列為世界三大宗教盛事之一，每年吸引眾多信徒前往朝聖，今年大甲媽祖遶境主題為「同心」，盼在疫情的影響下，信眾克服萬難，「同心」為媽祖完成遶境盛事；他呼籲民眾配合政府防疫政策，未接種3劑疫苗切勿參與繞境，全程佩戴口罩，且不鑽轎底、不搶轎，共同為防疫努力。

配合媽祖起駕，文化局於晚間6時在鎮瀾宮周邊舉辦觀禮台活動，邀請台灣龍獅團運動協會和研芸舞集等8個表演團隊及街頭藝人，帶來精彩大匯演，並邀請民俗專家林茂賢教授，介紹媽祖起駕進香的傳統科儀及藝陣文化，一同恭送媽祖出巡！

大甲媽今晚起駕，展開為期9天8夜的繞境，沿途行經台中、彰化、雲林及嘉義，全程約340公里；大甲媽9日將駐駕彰化市南瑤宮、10日駐駕西螺鎮福興宮、11及12兩日駐駕新港鄉奉天宮並舉行祝壽大典、13日駐駕西螺鎮福興宮、14日駐駕北斗鎮奠安宮、15日駐駕彰化市天后宮、16日則駐駕清水區朝興宮、17日回鑾大甲鎮瀾宮主殿。

鎮瀾宮董事長顏清標說，無法親自到現場參與的民眾也能透過大甲媽神APP或網路24小時直播(網址：https：／／mazu.skyeyes.tw／ )，線上體驗繞境的熱鬧氛圍。