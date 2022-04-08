兆豐證券致力推廣金融理財教育，6日在新竹縣橫山國中舉辦全國首座以金融理財教育為主題的「金融理財愛的書庫」啟用揭牌儀式。兆豐證券董事長陳佩君對台灣閱讀文化基金會、橫山國中及投入選書的每位教師的協助表達感謝之意。

兆豐證券董事長陳佩君表示，40多年前求學階段因鄉下資源有限，借書和二手書的管道相對缺乏，在閱讀路上留下遺憾，不過因緣際會透過台灣閱讀文化基金會董事何正卿認識愛的書庫的運作模式，讓兆豐證券可以運用專業更深入推廣金融教育，落實社會共榮。

「金融理財愛的書庫」適讀年齡涵蓋國小、國中、高中及成人，讓各個年齡層都可以學習理財知識，藉由老師帶領學生共同閱讀書庫的書籍，循序漸進引導孩子培養對金融知識的閱讀興趣，學習正確的理財觀念及其風險意識，並透過愛的書庫的運作模式，讓這座理財書庫可以流通共享。

陳佩君認為，書庫的啟用，只是一個開始，兆豐證券期許以自身的專業對學齡階段的金融教育竭盡心力，後續將與台灣閱讀文化基金會共同研擬相關的活動，結合金融實務經驗，跟老師及同學做進一步的交流，助學子對於理財有更深一層的金融素養，扎根金融基礎教育。

此外，兆豐證券亦與台灣金融研訓院合作舉辦「大專院校金融知識講座」，透過實務經驗分享，致力將投資理財實務及風險控管觀念，以淺顯易懂的方式傳授給大專院校學生，並於課程中加強宣導防範投資詐騙意識，期盼能讓學生提早瞭解金融產業的運作模式，不僅推廣金融教育，同時培養優秀金融人才。