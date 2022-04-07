嘉義縣中埔鄉同仁國小雖學生數僅百餘人，但2005年開始主力發展棒球，2016年開始舉辦「健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽」，今年已邁入第7年，比賽規模逐年擴大，從剛開始只有6隊參加，到今年共有來自全台共32所學校參賽，7日上午比賽正式開打，嘉縣長翁章梁也到場參加開賽儀式。

同仁國小棒球隊教練蔡璧州表示，同仁國小自2005年開始發展棒球，球隊沒有向參加的學生收費，訓練經費全靠各界捐款贊助，曾有較拮据的時候，現在則是有多少經費做多少事，當初為慶祝紅土球場完工而開辦第一屆的比賽，第三屆開始健豪印刷事業股份有限公司總經理張訓嘉每年贊助30萬元，讓比賽規模得以擴大。7年前球隊爭取宿舍，吸引外縣市、山區的孩子前來就讀，目前球隊12名學生也有鄒族、排灣族的孩子。

蔡璧州說，今年賽程共4天，有全台32個隊伍報名，離島的澎湖、金門也都有隊伍參賽，分4個場地開打，獎金也較去年提高，冠軍有2萬元獎金、亞軍1萬5000元、季軍1萬元、殿軍5000元，過去比賽大多在12月諸羅山盃少棒賽前舉辦，今年適逢下周校慶提早到4月辦，中午會請參賽隊伍吃「大鍋菜」是這場賽事特色之一，但這兩年因疫情取消吃大鍋菜。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義是早年台灣棒球王國的發祥地之一，少子化下孩子較難踏上棒球路，甚至連曾拿過世界冠軍的學校都已沒有棒球隊了，延續棒球需要大家一起努力，未來有機會縣府也會舉辦全國性棒球比賽，鼓勵為棒球努力的人。