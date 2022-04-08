櫃買中心表示，為積極推動創新企業申請登錄戰略新板，於今（8）日與勤業眾信聯合會計師事務所合作，共同於高雄舉辦「邁向資本市場-111年度推動戰略新板說明會」，吸引近30位高雄地區公司負責人及高階主管與會熱烈交流。

本次說明會共有「邁向資本市場－戰略新板簡介及申請注意事項」及「CFC風暴來襲，掌握稅務動向新戰略」等二個主題，分別加強說明戰略新板相關制度內容、特色及申請程序，暨公司如何因應將於112年起實施之受控外國企業（CFC）新制度之財稅規劃重點，讓有意進入資本市場之公司可以提早因應準備，與會人員也把握面對面交流機會，於會後就申請登錄戰略新板細節及準備時程等事項進一步交換意見。

櫃買中心指出，戰略新板提供企業另一籌資管道新選擇，讓創新企業得採併送辦理申報簡易公開發行方式，縮短前置作業準備時程，提早進入資本市場。自去（110）年7月開板迄今，累積已有8家公司申請登錄戰略新板，產業範圍涵蓋資訊數位、生技及其他創新產業等領域，本次說明會期能讓與會公司更加瞭解戰略新板特色、申請條件與程序外，同時表達櫃買中心積極協助優質企業進入資本市場的熱忱，期能吸引更多創新企業登錄戰略新板，為我國資本市場注入新動能。