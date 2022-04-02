中央流行疫情指揮中心公布彰化有3例，但2例彰化縣衛生局昨天已經公布說明，第3例在高雄服役，沒有彰化足跡。（中央流行疫情指揮中心提供／吳敏菁彰化傳真）

清明連假首日，台灣本土疫情炸鍋，又新增160例確診，中央流行疫情指揮中心公布彰化有3例，但2例彰化縣衛生局昨天已經公布說明，第3例是高雄港服役軍人，歸屬彰化，傳染期內沒有彰化足跡，彰實際是嘉玲，但清明假期仍暫停住宿型機構訪客進入機構。

清明年假首日，本土新增160例確診、境外移入個案則增加244例，都創下今年的新高。彰化嘉玲，縣長王惠美呼籲，防疫仍不能鬆懈。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，流行疫情指揮中心發布彰化縣新增3例部分，有2例昨天已在記者會說明，分別是50歲婦人到彰化監獄會客受到基隆確診者傳染和寵物店夫婦隔離中5歲兒子發病，沒有對外傳染風險，第3例為在高雄港服役軍人，歸屬彰化，該確診者在可傳染期，皆無彰化足跡。目前居家隔離人數71人。

由於近日各鄉鎮社區感染風險增高，為了嚴防清明連假期間人流恐造成疫情傳播風險。彰化縣衛生局公布，4月2日起至4月5日清明假期期間，住宿型機構訪客請優先以視訊方式進行，暫停訪客進入機構。