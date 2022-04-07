彰化銀行統籌主辦中租控股（中租-KY，5871）旗下子公司中租金融服務公司（新加坡）（Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd.）總金額1.8億美元聯合授信案順利募集完成，於4月7日在彰化銀行總行台北大樓舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表銀行團與中租控股董事長陳鳳龍簽訂聯合授信合約。

本聯貸案在金融同業踴躍參貸下，不僅順利籌組完成，且超額認購180％，最終以1.8億美元結案，充分顯示銀行團對中租控股之營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

本次聯貸案資金用途係充實中期營運週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦行，聯貸銀行團成員包括上海商銀、兆豐銀行、玉山銀行、臺灣企銀、土地銀行及中國輸出入銀行，合計共7家金融同業參與熱烈響應。

本次聯貸案籌組完成後，將有助於中租控股擴大東協事業布局並提昇市場競爭力。