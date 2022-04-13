台股絕地大反攻，「萬七」大關失而復得，「鋼鐵人」受惠鋼價位處相對高位、鋼廠業績強強滾，指標股中鋼（2002）、中鴻（2014）3月及首季營收齊寫同期高，中鋼5月內銷盤價也看漲，第二季傳統旺季榮景看俏，志聯（2024）、千興（2025）、新鋼（2032）低價「小鋼炮」13日領銜衝漲停，鋼鐵族群「打鐵趁熱」。

台股13日全線大反彈，原物料族群也維持強勢格局，國際油價12日喜迎反彈，紐約西德州中級原油5月交割價上漲6.7％、結算價突破每桶100美元；布蘭特原油6月交割價齊揚6.3％，收在104.64美元，帶動原物料概念股多頭行情持續發酵。

「鋼鐵人」業績強強滾，3月、第一季營收大獲全勝，包括彰源、青鋼、大國鋼、東明-KY、東和鋼鐵、新鋼、新光鋼、強新、大成鋼、久陽、春雨、豐興、威致、盛餘，高達14檔3月營收締造單月掛牌新高；其中，指標股中鋼、中鴻3月營收分別衝上416.63億元、48.76億元，雙雙登上同期新高水準。

不鏽鋼廠新鋼股價13日亮燈漲停、收在37.3元，創近九個月新高。新鋼3月營收4.14億元，月增42.23％、年增48.96％，締造單月歷史新猷，同時也是繼2012年4月後單月營收再度突破4億元大關；第一季營收也達10.36億元，季增16.96％、年增20.56％。

法人指出，新鋼今年出貨量可望較去年成長15％，加上不鏽鋼行情看漲，全年營運有望挑戰更上層樓。

此外，殖利率方面亦為鋼鐵股關鍵利多，以12日收盤價計算，世豐2021年合計配發近5.14元現金股利，現金殖利率高達10.87％，東和鋼鐵現金殖利率也達9.29％；中鋼、豐興、新光鋼、長榮鋼、中鴻、盛餘、威致、彰源等殖利率也高於5％，殖利率高高掛，也吸引保守型資金進駐。