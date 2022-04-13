新鑫公司為充實中長期營運所需資金，委由華南銀行統籌主辦新臺幣75億元連結ESG指標聯貸案，於4月13日完成簽約，本案由華南銀行統籌主辦，臺灣銀行共同主辦，參貸行包括土地銀行、臺灣企銀、永豐銀行、全國農業金庫、彰化銀行、合作金庫、玉山銀行、兆豐票券、萬通票券及大慶票券，原擬籌組新臺幣60億元，因銀行團參貸踴躍，超額募集近2倍，最終以新臺幣75億元結案，顯示金融同業對新鑫公司營運與未來發展給予高度肯定與支持。

新鑫公司創立於1987年，為裕隆集團中金融水平事業群子公司之一，也是國內首家專業經營商用車分期付款業務之公司，2003年併入裕融企業後，積極拓展營建機具、加工機、醫療、產業設備、營運週轉等分期租賃業務，近年已成為全方位的企業金融公司；同時為支持政府能源政策及永續經營理念，也積極開發太陽能電廠建置業務及電動車輛充電業務，向綠色金融的理念邁進。

統籌主辦行華南銀行長期致力推動綠色金融，除制訂「永續授信原則」強化ESG風險評估，協助企業朝向永續經濟發展轉型外，同步擴大對於綠能、循環經濟與ESG產業的投融資支持，截至2022年2月底，投資綠色債券餘額126億元，綠色產業放款餘額3,615億元，針對客戶大額資金需求，則以聯貸方式引領同業共同將資金導入相關領域，2021年至今，已承作逾20件永續發展聯貸案，金額達300億元以上。

根據REFINITIV公布第一季聯貸市場主辦行排名，華南銀行奪第一，近2年除榮獲「企業永續發展獎」外，更連續獲頒「循環經濟獎-投資獎」及「光鐸獎-優良金融服務獎」殊榮，為公股行庫唯一獲獎者。本次聯貸特別將新鑫公司在綠能融資、自有綠能投資及節電等各項ESG指標納入聯貸條件，期由銀行團與新鑫公司共同努力落實ESG，履行企業社會責任。

此外，華南銀行近年來也積極響應政府都更危老政策，以融資、信託及分戶貸款等全方位的金融服務協助住戶老屋重建，並與華南金資產管理公司共組「都更危老華南隊」，提供住戶一條龍的專業服務，目前華南銀行都更及危老放款量分居公股銀行第一及第二名，未來將不斷精進，透過金融影響力與客戶攜手同行，為永續社會發展貢獻心力。