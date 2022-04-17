彰銀(2801)統籌主辦南緯(1467)12億元聯貸案，已順利募集完成、並簽訂聯貸合約。此次聯貸案原擬籌組額度為10億元，在參加金融機構踴躍參貸下，超額認購達143％，最終以12億元結案，顯見金融同業對南緯實業經營團隊的支持及肯定。

南緯此次聯貸案資金用途為償還既有金融機構債務暨充實中期營運周轉金所需，由彰銀擔任統籌主辦行，聯貸銀行團成員包括上海商銀、第一銀行、土地銀行及高雄銀行等合計共5家金融機構參與。

南緯實業成立逾40年，憑藉優越的資源整合及代工能力，靈活運籌全球產銷供應鏈及快速反應風險控管，加上「TSVAC南緯無縫增值鏈」（Texray Seamless Value Added Chain）整合集團策略優勢，經營穩定踏實，獨具創新價值。

南緯實業近年積極投入智慧衣著生產研發，並藉由機能性紡織品價格優勢，成為國際品牌商及通路商，為公認優質且有競爭力的廠商之一，將有利於未來在國際市場的發展。

南緯實業已針對永續發展及循環經濟議題持續投入環保永續相關技術，包括易分解、易回用與生質材料等，同時將永續議題融入品牌營運策略，可有效降低環境污染造成營運之風險，並持續商品化提高集團獲利，達到永續行銷、綠色行銷的效果。

在全球經濟供應鏈搶搭「綠色經濟」趨勢下，國際品牌皆首重「企業社會責任」，許多世界知名運動品牌都已發表綠色宣言。彰銀表示，未來將持續支持永續循環材料供應鏈，以降低對環境污染，促進ESG創新及聚焦永續金融，實現企業永續經營目標。