小編今天（21日）精選5件不可不知的國內外財經大事。指揮中心日前宣布，針對新冠肺炎（COVID-19）無症狀或輕症確診者一周內全台啟動居家照護管理措施，因此很多勞工關切，一旦居家照護假怎麼請，雇主應否給薪？對此，勞動部20日解釋，不管居家、住院治療，若因公確診或隔離者，雇主應主動給付薪水給員工，並給予公假；若非公務因素，需要治療或請防疫隔離假，不強制雇主給薪，雇主若因疫情大爆發而調整原本「從優」的福利，也並不違法。

【1】非因公確診、隔離 雇主可不給薪

勞動部官員表示，勞工如經認定是職業上原因，導致感染COVID-19，雇主應給予公傷病假，並給付相當於原領工資的工資補償，若勞工因此所致之死亡、失能、傷害或疾病，雇主也應依勞基法有關職業災害規定予以補償。但勞工如非因職業上原因染疫，例如參加私人聚會、聆聽演唱會等群聚，隔離治療期間，雇主可不給薪，勞工可以選擇請普通傷病假、特別休假或事假。

【2】美股後市現隱憂 高成長的科技股首當其衝

在債息急漲一波後，美國10年期公債實質收益率周二正式由負轉正，成為2020年3月疫情以來首見。不過這對於美股後市並非好兆頭，尤其是高成長的科技股恐將首當其衝。

【3】長三角封控 蘋果供應鏈哀號

近期大陸長三角地區的疫情防控，對當地密集的半導體、3C電子生產業者造成嚴重干擾。日媒指出，蘋果前200大供應廠商中，有一半在上海與蘇州、昆山設廠，在當地實施封城措施下，勢將影響蘋果iPhone、iPad等產品的出貨。

【4】抄底科技硬體股？ 大摩示警：時機未到

外資券商摩根士丹利研究涵蓋的大中華區科技硬體廠商，自3月1日以來，股價平均下跌16％，MSCI亞洲科技指數也下跌10％，目前是否可以進場抄底？根據大摩最新壓力測試顯示，可能為時尚早。

【5】央行升息嚇跑... 民眾買房意願 35個月最低

買房意願被央行升息嚇退。國泰金控20日公布4月國民經濟信心調查，認為現在是買房時機的受訪者，從3月的18.9％再降為16.3％，不是買房時機者升高到68.5％，讓買房指數續降到-52.1，是2019年6月以來的35個月新低點，國泰金分析，「央行升息明顯影響民眾的買房意願」。