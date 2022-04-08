彰銀(2801)統籌主辦中租-KY(5871)旗下子公司新加坡中租金融服務（CIFSS）1.8億美元聯合授信案，已順利募集完成，7日由董事長凌忠嫄代表銀行團，與中租-KY董事長陳鳳龍簽訂聯合授信合約，將有助中租-KY擴大東協事業布局、提升市場競爭力。

此次聯貸案資金用途為充實中期營運周轉金，由彰銀擔任統籌主辦行，上海商銀、兆豐銀、玉山銀、臺企銀、土銀及輸銀共7家同業熱烈響應，在踴躍參貸下超額認購180％，最終以1.8億美元結案，充分顯示銀行團高度肯定並支持中租-KY營運與未來發展。

中租-KY 2021年合併營收721.6億元、年增21％，歸屬母公司稅後淨利193.91億元、年增28％，每股盈餘（EPS）14.8元，全數改寫新高。董事會決議通股每股擬配息6元、配股0.5元，合計派利6.5元，配發金額創歷年新高，盈餘配發率約43.92％，維持近年水準。

中租-KY 2022年前2月自結合併營收126.1億元、年增達16.57％，歸屬母公司稅後淨利42.549億元、年增達39.82％，每股盈餘2.93元，續創同期新高。中租-KY目標今年台灣及中國大陸放款均成長15％，東協則目標成長達15～20％，表現有機會超越中國大陸。