中共中央紀委國家監委網站今日通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對公安部前副部長兼中共中央政法委委員、前司法部長傅政華嚴重違紀違法問題，決定給予傅政華開除黨籍處分，並進行立案審查調查。通報指控及措辭均十分嚴重，指出傅政華「從未真正忠誠於黨和人民」，「參加公安部前副部長孫力軍政治團夥」、長期結交多名「政治騙子」。

中紀委國家監委通報指出，傅政華完全背棄理想信念，「從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則」，毫無四個意識，背離兩個維護，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段。

通報稱，傅政華參加公安部前副部長孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一，妄議黨中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響，長期違規領用和攜帶槍枝，形成嚴重安全隱患。

通報續指，傅政華對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；長期搞迷信活動，對抗組織審查，「特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規佔用多套住房、辦公用房和多輛公車供個人及家庭享受」。

通報又稱，傅政華長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予傅政華開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。