民國113年6月台中市西屯區1棟透天厝發生入室強盜殺人未遂事件，謝姓與胡姓男子盯上廖姓屋主，凌晨持刀闖入將人控制後，洗劫巨額現金與名牌物品，奪財後怕事跡敗露，竟逼迫被害人喝下摻藥飲料，點燃木炭製造中毒假象，所幸廖男未喪命趁機報警才逃過一劫。檢方偵結依加重強盜、殺人未遂及偽造文書等罪起訴謝男，同夥胡男仍在逃通緝中。

檢警調查，謝、胡2人透過不明管道得知廖姓男子家中藏有大筆現金與外幣，2人一起計劃強劫。113年6月2日凌晨2人先在台中都會公園內換掛偽造車牌，隨後駕車前往廖男西屯區住處趁屋門未鎖潛入。胡男持刀威脅並綑綁廖男，與謝男搜刮屋內財物，包括港幣68萬元、韓幣4000萬元、人民幣5000元、澳幣4000元等，得手後再逼被害人交出提款卡與密碼，接連盜領現金約244萬元，合計搶得約新台幣600萬元。

奪財後怕事跡敗，2人竟動起殺機，強迫廖男喝下摻藥提神飲料，並點燃木炭製造一氧化碳中毒死亡假象，所幸廖男未喪命清醒後趁機報警。警方趕抵現場時2人已分頭逃逸。

警方循線逮捕謝男，謝坦承搶劫犯行否認殺人未遂，供稱胡指示自己去購買木炭，後續為胡點燃木炭。檢警調閱帳戶及監視器畫面，確認謝嫌多次盜領現金，廖男體內也驗出疑似化學物中毒、鼻孔有黑色物質殘留，屋內留有燃燒過炭盆。檢方認定謝男涉案事證明確，偵結依加重強盜、殺人未遂及偽造文書等罪起訴他；同夥胡男仍在逃通緝中。