台中地方法院自10日起連續3天由國民法庭審理一起殺人案件。洪姓男子與大19歲的李姓女友分手後，因債務糾紛遭李女找鄭姓、高姓男子上門討債，洪情緒失控刺死高男，檢方偵結依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴洪男，全案預計最快將在12日下午宣判。

全案源於民國113年9月32歲洪男與51歲李女分手，李女認為洪應返還她給予的10多萬元與金飾，找到鄭姓男子出面討債。113年9月23日清晨，鄭男與高姓友人前往洪在霧峰區的住處協商，3人爆發衝突，洪激動持料理刀揮砍、刺擊，造成高男重傷不治，檢方偵結依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴洪男，全案依法將由國民法庭審理。

台中地院日前在準備程序庭中，整理出本案爭點包括：洪男是否構成殺人或殺人未遂，抑或應認定為傷害致死、過失致死或單純傷害；洪當時行為是否符合正當防衛，以及犯後是否符合自首減刑或刑法第59條情堪憫恕之適用。

中院國民法庭11日傳喚案發時住在樓下的陳姓房客作證。陳證述，當天在睡夢中被吵架及打鬥聲驚醒，聽到有人以台語喊「不要再打了！」之後又傳來連續呼救聲，陳原想拍下門牌向房東反映才上樓查看，上樓後卻錄到驚悚畫面，趕快跑回房內報案。

陳男所錄畫面中，可清楚聽到吼叫聲及數次「救命啊！」呼喊，接著可見1名滿身是血的男子扶牆下樓鮮血不斷滴落地面。

11日下午則由檢、辯雙方輪流出證。辯護人提示洪男與相關人在警詢、偵訊中的筆錄內容，過程中公訴檢察官表示部分內容10日已出證過，引發辯方質疑檢方未讓國民法官完整掌握證據。檢察官立即反駁指控不實。

審判長黃玉齡表示，國民法官審理程序中，卷證多在開審時才揭露，法官與國民法官必須在短時間內消化資訊，因此審理時由辯護人以口述方式整理重點並無不可，同時也澄清檢方並不存在所謂「藏證據」情形。