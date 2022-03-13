南投縣下屆鄉鎮長選舉，民進黨原定全縣13鄉鎮市都不缺席，但黨內提名登記未如預期，只有5人登記，其他鄉鎮將尋找盟友應戰；國民黨以現任優先提名為原則，經過黨內溝通協調後，仍有5鄉鎮未確定人選。

民進黨內提名登記截止，鄉鎮市長部分，已登記參選的5人，包括現任埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆，還有縣議員賴燕雪挑戰南投市長、陳翰立參選名間鄉長，前立委蔡培慧服務處主任曾煌綦參選草屯鎮長。

其他鄉鎮長部分，集集鎮長陳紀衡兩屆任滿，將直攻南投縣長；前議員陳昭煜表態參選，但未登記，可能以徵召方式出線。水里鄉長陳癸佑也是兩屆任滿，可能回鄉參選鹿谷鄉長；水里鄉代表會主席葉銘豐可能參選水里鄉長。

民進黨南投縣黨部主委羅美玲表示，13鄉鎮市長選舉都不會缺席，如果沒有黨內同志參選，也會尋找盟友參選；其中，尋求連任的竹山鎮長陳東睦是無黨籍，但獲得民進黨的支持。

民進黨內縣議員選舉登記部分，第一選區原定提名5人，只有4人登記；第二選區原定提名和登記都是3人，第三、四、五選區登記參選人，都比預定提名人數多，還得再協調；第七、八選區山地原住民部分則是無人登記。

國民黨南投縣黨部主委林儒彬表示，黨內提名以現任優先為原則，鄉鎮市長部分已確定參選者，包括尋求連任的草屯鎮長簡景賢、中寮鄉長廖宜賢及信義鄉長全志堅；縣議員張嘉哲參選南投市長、前集集鎮代表會主席吳大村參選集集鎮長、前議員邱美玲參選國姓鄉長、前鄉長江子信回鍋參選仁愛鄉長。名間鄉由現任鄉長陳文德的妻子李雁惠接棒參選

議員蕭志全、鄉民代表湯鳳娥都要參選水里鄉長，尚待協調；埔里鎮、竹山鎮、魚池鄉及鹿谷鄉，還在尋覓人選。