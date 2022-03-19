有趣的是原黨部決定以民調決定人選，但記者會卻是以「協調成功」來宣布候選人，對此主委羅美玲表示民調只是參考，協調一直都在進行。(吳建輝攝)

陳紀衡經過通盤考量後決定退出選戰，並全力支持蔡培慧參選，替廣大縣民爭取更多建設與福利。(吳建輝攝)

對此許淑華則認為，是不是因為民調結果與設定的目標不一致，並非心目中的候選人，才強力協調陳鎮長，那為何當初不直接協調，民調做了才又協調，是否違反民主精神。(許淑華辦公室提供／吳建輝南投傳真)

民進黨南投縣黨部主委羅美玲19日宣布，行政院中部辦公室執行長蔡培慧確定代表民進黨參選2022年南投縣長，但有趣的是原黨部決定以民調決定人選，但記者會卻是以「協調成功」來宣布候選人，對此主委羅美玲表示民調只是參考，協調一直都在進行；藍營候選人許淑華也說一點都不意外，對手是誰都會全力以赴。

上周民進黨選對會宣布有意願參選的前立委蔡培慧、集集鎮長陳紀衡已經獲得共識，由選對會14日至19日舉行民調作為人選徵招依據，但日前就傳出民調結果已出爐，但雙方均表示並不知情，有默契的表示一切等待中央宣布。

民進黨南投縣黨部主委羅美玲表示，民調期間雙方候選人均持續努力做媒體宣傳，來增加曝光度，期間也持續與埔里鎮長廖志城居中斡旋協商，最終在18日協調成功，陳紀衡經過通盤考量後決定退出選戰，並全力支持蔡培慧參選，替廣大縣民爭取更多建設與福利。

對於這種結果許淑華表示不意外，她表示蔡培慧２年前立委落敗後，民進黨就派給他行政院中部辦公室執行長的職務，其實就是準備要選縣長，這2年來的行政資源都挹注在她身上，雖然後面有遇到黨內同志的挑戰，但是基本上很早就是設定她要選了，所以對於這樣的結果一點都不意外。

許淑華還說，這2天其實早有聲音民調結果出爐但遲遲不公布，是不是因為民調結果與設定的目標不一致，並非心目中的候選人，才強力協調陳鎮長，那為何當初不直接協調，民調做了才又協調，是否違反民主精神，都值得我們去探討，但也強調不管對手是誰，都會全力以赴。