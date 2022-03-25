立法院院會今天處理18歲公民權修憲案，國民黨團總召曾銘宗上午表示，黨團本來就支持18歲公民權入憲，共有6名黨籍立委提案，期間也召開公聽會聆聽外界意見，也曾評估是否將該案單獨抽出來同意，經審慎評估後，黨團決議進場投下同意票。

攸關「18歲公民權」的「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案」，今天在立法院院會展開表決，依《憲法》規定，立法院提出憲法修正案，院會討論時需立委總額3／4出席（85位立委）、出席立委3／4同意（64位），再交由公民複決。國民黨掌握39席加1席無黨籍，若無國民黨團支持，修憲就無法在立院通過。

國民黨團上午召開黨團大會，討論公民權下修到18歲修憲案的立場，歷經近2個小時討論，做出進場投下同意票的決議。會後黨團總召曾銘宗表示，黨團本來就支持18歲公民權入憲，包含立委江啟臣、謝衣鳯、魯明哲等6人提案，期間也召開公聽會，聽取外界意見，這段期間一直在評估。

曾銘宗說，3月17日朝野協商時，他也曾向外界說明，國民黨團也在評估是否將18歲公民權修憲案抽出來同意，但由於過去民進黨在修憲委員會討論時，都用多數霸凌少數，不尊重少數意見，一路以來程序不正義，外界都質疑民進黨是為了政治利益在修憲。

曾銘宗指出，國民黨也深知此情況，但經過審慎評估後，同意支持公民權下修到18歲的修憲案，因應年輕朋友未來有更大的公民權，參與中華民國的政治、經濟發展等相關公共事務。

媒體詢問，民進黨擔憂選務作業認為公投不能綁大選，但修憲案過後交付公民複決卻要綁大選，是否再現雙標？曾銘宗直言，民進黨已經不是雙標，而是三標、四標、五標，標不完，總是說一套作一套，不曉得他多少標，髮夾彎彎成圓形。

曾銘宗批評，民進黨超級可惡，連修憲都為一黨之私在修憲，公民權下修到18歲很重要，但動保權重不重要、環保權也重要？民進黨卻視而不見，民進黨眼中只有政治利益，沒有人民。