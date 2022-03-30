民進黨籍台中市議員針對宗教團體制度規範未列入專案報告題目，表達不滿與抗議。（林欣儀攝）

國民黨台中市議會黨團書記長吳瓊華反擊指出，民進黨提案的題目充滿主觀與攻擊性。（國民黨台中市議會黨團提供／林欣儀台中傳真）

台中第二選區立委補選結束，但大甲鎮瀾宮的相關爭議仍未停歇。台中市議會30日召開程序委員會，綠營提出「宗教團體制度缺失」專案報告，藍營認為不應針對特定宗教或廟宇審查、要求剃除，最後議長張清照裁示此案不列入議程後散會，引發民進黨議員不滿、拍桌大喊「抗議」。

台中市議會30日召開程序委員會，確定下次會議期程與專案報告內容，總計20個提案中包括國民黨、民進黨各提8案，另無黨、超黨派分別提2案，但民進黨提出的第2案「從大甲鎮瀾宮董監事選舉爭議談市府督導各宗教團體制度的缺失」，引發藍營議員不滿。

國民黨議員張瀞分、朱暖英、黃健豪表示，全台灣宗教團體這麼多，且每逢董監事改選都常常發生爭議，台中市府對宗教團體雖有監督責任，但宗教團體是財團法人、屬私有，提案中直接列入鎮瀾宮，太有針對性，相當不恰當。

民進黨團總召江肇國及黨籍議員黃守達、林德宇、賴佳微、蔡耀頡則說，宗教團體本來就是民政局管轄，且鎮瀾宮是台中市指標性宗教團體，市府對其狀態有權責監督、議會也有監督市府的責任，非是針對特定團體。

無黨籍陳廷秀則認為，憲法規定人民有信仰的自由，其中包含宗教結構，議會不應違憲。最後張清照裁示，此案不列入專案報告，民進黨要再提一案，也引發民進黨不滿，高喊「抗議」、「多數暴力、藐視民意」。

大甲在地議員施志昌抨擊，此提案為的是讓市民了解，市府對於鎮瀾宮的問題裝聾裝瞎，國民黨團也一起護航。國民黨台中市議會黨團書記長吳瓊華則說，民進黨提案的題目充滿主觀與攻擊性，這種引導式命題易造成市府無法客觀提供資訊，此種包裹多項不同概念的提案很不專業。