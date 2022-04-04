莊瑞雄請來台語天后詹雅雯站台。（莊瑞雄團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

周春米在地方民代的陪同下車掃、與民搏感情。（周春米團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

民進黨屏東縣長初選前最後黃金周，周春米、鍾佳濱、莊瑞雄全力衝刺，3人除四處拜票外，還請來最佳助選員站台，鍾妻楊茹憶攜手林佳龍妻子廖婉如到市場拜票，莊則請來台語天后詹雅雯站台，而周在地方民代的陪同下與民搏感情。

初選進入最後衝刺階段，3位參選人無不把握最後假期，使出渾身解數、動用一切人脈，爭取選民支持。鍾方面，有妻子楊茹憶攜手林佳龍妻子廖婉如到市場拜票，廖婉如說，過去佳龍在台中參與立委、市長選舉時，佳濱、茹憶也經常主動前去幫忙，此次佳濱爭取屏東縣長的初選，他們夫婦也很關心，因此專程到屏東為佳濱加油打氣。

莊瑞雄3日下午除邀請黃偉哲車掃外，晚間的造勢更是邀請台語天后詹雅雯站台。詹雅雯指出，她由於身體受到病魔的侵擾，但是仍然強忍著病痛，出席莊瑞雄的造勢晚會，原因就是莊瑞雄跟她一樣都是一路打拚上來的庄腳囝仔，她雖然沒有特定的政治立場，但仍深受莊委員的政治理念所感動。

周春米雖沒有大咖站台，但在地方民代的陪同下，接地氣得與民搏感情，她在兒童節當天忙於車掃之餘，不忘拋出「屏東大樂園」的願景，她說，要讓屏東兒少、育兒福利再向前，她會把握衝刺階段，全力爭取鄉親的支持。

她強調，她會努力建設屏東縣33鄉鎮市的共融公園、非營利幼兒園，讓屏東的下一代都能健健康康、快快樂樂、安安全全的長大。