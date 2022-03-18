民進黨雲林縣黨部辦理鄉鎮市長提名登記，今（18日）下午5點截止，共19人登記。（周麗蘭攝）

民進黨雲林縣黨部14日起辦理鄉鎮市長提名登記，今（18日）下午5點截止，林內鄉、北港鎮、四湖鄉有2人登記；二崙鄉、大埤鄉無人登記；斗六市、虎尾鎮長人選不開放登記，授權由縣長提名人點名徵召。

雲林縣黨部指出，本周登記參選鄉鎮長的有古坑鄉林慧如、西螺鎮廖秋萍、麥寮鄉許忠富、東勢鄉張健福、林內鄉鄭惟仁、林內鄉邱世文、莿桐鄉廖秋蓉、北港鎮張勝智、北港鎮林昀蔚、四湖鄉陳明新、四湖鄉吳連進、口湖鄉呂永添、台西鄉連珮伶、斗南鎮高明達。

據了解，部分鄉鎮將有黨員未登記擬脫黨參選。

尋求連任者則有5鄉鎮長登記，包括褒忠鄉陳建名、元長鄉李明明、土庫鎮張榮麗、水林鄉許山埜、崙背鄉李泓儀。

民進黨雲林縣黨部表示，林內鄉、四湖鄉、北港鎮有2人登記，下周將進行協調，協調不成則由民調產生候選人。至於無人登記的二崙鄉、大埤鄉，因有意願參選的人黨齡未滿2年無法登記，黨部將以徵召方式產生候選人。