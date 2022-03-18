國民黨新北市、台北市黨部於今（18日）公告市議員提名登記事項，台北市曾為公投宣講，可獲得20％的加權、各類加權總計上限100％，新北市則無。國民黨新北市議員擬參選人黃心華批評，隔了一條淡水河，初選的民調的加權方式竟是兩樣風情，「一黨兩制」成為這次黨內初選的詮釋。

黃心華表示，過去段時間，黨內參與初選的幕僚世代一次又一次的懇切呼喚、卑微的懇求，期待黨部可以權衡參與初選者過去對黨務的貢獻，並考量不公平的加權只是讓民調結果走樣且不能反映真實民意，最後將導致依賴大幅加權而獲得黨內提名者，未必能在年底的大選勝出。

黃心華說，這樣的決策，恐怕會造成國民黨長期發展的重大衝擊，也對於未來想要加入國民黨的各界人才，產生「排擠」的效用，令人深表遺憾。同樣是為黨宣揚理念、為黨辯護、為公投宣講，但是在淡水河的左岸和右岸，卻有不同的際遇。在另一岸可以獲得加權，但在這一岸卻視若無睹。

黃心華說，過去的台北縣，常自嘆是次等國民，但即使升了格，身為新北市的國民黨幕僚世代，卻淪為次等黨員。如果在今後的初選中，年齡成為最關鍵的考量，那麼這個政黨將無法兼顧老幹、新枝、嫩芽的共榮發展，也無法促成多元納才的機制。一個不公平的初選制度，將無法令人心服口服，這也就是為何國民黨老是在選後無法團結。