【全程影音】確定代表國民黨出戰台南市長！ 謝龍介喊話：寫下民主輪替的歷史

國民黨台南市長候選人由台南市議員謝龍介與立委陳以信兩人競爭，今日（23日）經黨中央協調後宣布，確定由謝參選。謝龍介也對陳以信、黨中央，以及支持他的民眾、鄉親表示感謝，雖然選情艱困，但自己「十年磨一劍」，也不是花拳繡腿，「千年暗室，一燈即明；卅年沈浮，一夕翻轉，從現在開始！」

謝龍介今天(23日)在臉書上表示，首先要感謝可敬的陳以信委員，毅然投入競爭，讓國民黨在台南市激出火花，更感謝他一直保持風度翩翩，咱們「揖讓而升，下而飲」，沒有網路暗箭，沒有雜誌爆料；只有良性競爭，只有懇託民意，「我一定會扛下你的抱負，加倍努力。」

謝龍介也感謝朱立倫主席、黃健庭秘書長、台南市黨部主委林進旺，以及所有黨中央選舉提名委員會的成員，這些日子運籌帷幄，忍辱負重，盡在不言中。而黨今天既然已經登壇拜將 ，授鉞行師，對自己委以重任。未來，勝選市長，輔選議員，雙重目標，我必將鞠躬盡瘁，死而後已。

同時，謝龍介說，自己要感謝所有支持我的台南鄉親，全國百姓，甚至是海外僑胞，全球粉絲。「你們的支持與期待，是我最大的壓力」，也是最強的動機。我參選的每一天，跑每一個行程，說每一句話，都會戒慎恐懼，希望能讓你們，以支持謝龍介為榮。

謝龍介直言，選戰當然會很艱困，但自己「十年磨一劍」，也不是花拳繡腿，三腳貓功夫，陪偉哲兄練劍來著，「千年暗室，一燈即明；卅年沈浮，一夕翻轉，從現在開始！」