國民黨縣市首長候選人至今未明朗化，該黨副秘書長、台北市議員羅智強近期表態有意深耕桃園基層，國民黨前中壢市長方力脩認為，國民黨最開始是鎖定桃園市議長邱奕勝參選，當時是以民進黨立委鄭運鵬為假想敵，不過邱被網軍攻擊後，宣布不選市長、續拚議長，羅智強才來桃園行腳爭取，但空降對藍綠都很傷，「提名人選若處理不好，會造成內部分裂」。

港媒《中評社》29日報導，曾任國大代表、中壢市長的方力脩接受該媒體專訪表示，民進黨桃園市長鄭文燦任期將於年底屆滿，國民黨力拚收復桃園，國民黨最開始是鎖定邱奕勝參選，當時是以鄭運鵬為假想敵，不過邱被網軍攻擊，網路吵得沸沸揚揚，邱也宣布不選市長、繼續拼議長，接著看到羅智強來桃園行腳爭取，國民黨才又開始重新評估最強人選，藍綠各有盤算。

方力脩觀察，民進黨選舉經驗豐富，國民黨要贏桃園市長選戰，就要提名大家認同且肯定的人，讓對手或綠營不敢批評，簡單說就是沒有很大的缺點，只是要找到這樣的人很難，在國民黨現有人選裡面，看起來現任藍委呂玉玲、魯明哲、萬美玲比較有可能。

方力脩說，如果沒有符合選民心目中理想的市長人選，國民黨就要思考怎樣發揮最大效能，提出的人選要藍營內部和中間選民都認同，不會受到攻擊或遭攻擊力道較少，以這樣條件來看，他認為呂玉玲頂多聲量不高是缺點，但沒有什麼可以被攻擊。他也提醒，若國民黨提名人選不對，讓藍營支持者覺得窩囊，又因為討厭民進黨，投票當天可能就不去投票，國民黨在桃園還是會輸。

最後，被問及羅智強有沒有機會參選桃園市長？方力脩分析，民進黨若挺衛福部長陳時中或其他空降人選到桃園參選，等於間接否定桃園在地的綠營立委鄭運鵬、前立委鄭寶清，綠營內部就會分裂；同樣道理，國民黨若挺羅智強或其他空降人選，等於間接否定桃園在地的魯明哲、呂玉玲，藍營內部也會分裂。