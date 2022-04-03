台北市議員羅智強原本要在2日上午以直播宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電，以「地方反彈太嚴重」為由，勸退其參與競選。對此，前藍委蔡正元表示，羅智強要參選桃園市長的困難度，蔡正元直言，可能高到出乎所有「羅友友們」的想像，羅智強要證明有空降能力，可能要先在桃園選上立委，才有機會創造地利人和的條件。

蔡正元今（3日）在臉書發文表示，縣市長真的很難空降，除非當地真的沒有人，也願意嘗試接受空降人選；此外，縣市長候選人，如果沒有在地經營一段時間，要當地各方人士接納，真的很困難。蔡稱，國民黨2018年能贏得高雄，是意外中的意外，因為國民黨那時在高雄沒有當地人選，民進黨又有吳音寧事件，總統蔡英文刪砍軍公教退休金，前市長陳菊的高雄淹水天坑等爭議議題，沖垮高雄市長陳其邁的選戰能量，造就國民黨空降成功的特例。

蔡正元指出，羅智強是很優秀的人才，但天時地利人和，都不利於參選這次縣市長，客觀的現實是，羅智強有全國知名度，卻沒有任一縣市的在地經營，要面對單一選區的選戰，真的風險無法評估。在台北市，羅智強能不能在他自己的立委選區，擊敗立委賴士葆都是一個問題，何況要贏過曾在初選，擊敗現任立委的蔣萬安。

對於羅智強要參選桃園市長的困難度，蔡正元直言，可能高到出乎所有「羅友友們」的想像，因為國民黨在桃園有三名立委，在2020敗選大海嘯中生存下來，足以證明這三名立委的戰鬥力，不是泛泛之輩，那麼桃園為什麼要接納空降人士，這種空降夢幻的風險和質疑，不只把國民黨的桃園選戰拉向谷底，更會讓2022選戰添增國民黨的陰霾。