今天是兒童節，前立委顏寬恒與消波塊樂團共同送愛心到鎮瀾兒童家園。（顏寬恒提供）

今天是兒童節，前立委顏寬恒與消波塊樂團共同送愛心到鎮瀾兒童家園。（顏寬恒提供）

4月4日是兒童節，各地都在舉辦慶祝活動，前立委顏寬恒與消波塊樂團也共同送愛心到鎮瀾兒童家園。顏寬恆指出，小朋友圈最夯的是鬼滅之刃，所以帶了許多相關小禮物發送，小朋友蜂擁而至，他也笑稱「當阿公之後，左擁右抱的感覺很幸福」。

顏寬恒表示，為了兒童節禮物他絞盡腦汁，做了很多民調，發現小朋友圈現在最夯的是鬼滅之刃，所以帶了小包包和彩色筆送給鎮瀾兒童家園孩子們，小朋友邊聽音樂、邊看表演，而且還有禮物，每個人都非常開心蜂擁而上。

顏寬恒提到，特別感謝鎮瀾兒童家園的主任和媽咪們，因為每個媽咪都要整天陪著孩子一起生活，除了上課外，還要照顧小朋友生活起居，很多都是從襁褓中一直照顧到他們上大學。他表示，家園裡的孩子都有不同的生長背景、不同的故事，但進到家園後，大家的目標都是讓他們能在最完善教育與照顧下快樂成長。

海線在地的消波塊樂團團長KT、主唱小梓和音樂總監賴賴，各自都拿出看家本領、使出渾身解數，唱歌、彈吉他、摺汽球、教小朋友玩樂器。團長KT表示，過去就經常到育幼院和長照機構陪小朋友或長者一起同歡，這些才藝對他們來說非常拿手，他們會將新的創作分享給大家，希望做音樂的過程中，也能同時兼顧公益活動，用音樂和表演傳遞更多的歡樂到每個角落。

顏寬恒說，兒童家園從2003年成立至今，已經有近千位孩子從家園畢業，很開心每年都有很多從家園畢業的大孩子們回來看小小學弟妹們，希望這樣愛的循環能夠一直延續，更希望所有家園收容的孩子們未來都能無憂無慮、健康快樂的成長。