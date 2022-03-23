花蓮玉里鎮有砂石廠的砂石輸送帶和儲料倉也不堪強震劇烈搖晃而倒塌，業者一夜之間損失1.5千萬。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里鎮某儲有千噸稻穀的輾米廠內的儲料桶疑因強震傾倒，造成鐵皮牆面及鐵捲門破裂，目前業者仍無法估算財損。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里鎮某儲有千噸稻穀的輾米廠內的儲料桶疑因強震傾倒，造成鐵皮牆面及鐵捲門破裂，目前業者仍無法估算財損。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里鎮某儲有千噸稻穀的輾米廠內的儲料桶疑因強震傾倒，造成鐵皮牆面及鐵捲門破裂，目前業者仍無法估算財損，玉里代理鎮長江東成（右）今早也前往關心。（玉里鎮公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府南方外海今天凌晨發生規模6.6地震後，大小餘震不斷，因震央位在南區，玉里鎮不僅傳出玉興橋甫吊掛完成的預力梁斷數截，有砂石廠的砂石輸送帶和儲料倉也不堪強烈搖晃，進而倒塌，業者在一夜之間損失1.5千萬，另，儲有千噸稻穀的輾米廠因儲料桶傾倒，鐵皮牆面及鐵捲門破裂，目前業者仍無法估算財損。

砂石廠呂姓經理表示，廠內的儲料桶和輸送帶因今天凌晨的強震傾倒，其中2桶儲料桶各400噸的砂石，及各800噸的三紋石和蛇紋石，財損約1千5百萬元左右，所幸砂石傾倒方向沒倒向房屋倒，不然後果恐無法設想。

輾米廠曾姓負責人直呼，今天凌晨的地震，是他這輩子遇到最大，因震央接近玉里，感受比921、0206都還要強烈，加上搖的時間長，回想起來仍心有餘悸。經一早前往廠區查看，發現廠內的稻穀儲料桶傾倒，導致鐵皮外牆被撞損，鐵捲門則因不堪稻穀傾洩而出的重量被壓破，雖然財損還無法估算，但人平安最重要。

玉里鎮永昌里一間民宅前的圍牆，疑因今晨強震影響，造成崩塌，導致巷內居民無法通行，經玉里鎮公所一早派員處理，已排除路障 ，恢復交通。

玉里代理鎮長江東成今早也陸續前往鎮上勘災，會同玉溪農會總幹事蔡宗翰、水利署東區分署玉里工作站站長余忠信等人，前往碾米廠勘查建築物受損情形。他說，今上午公所已成立災害應變中心，由相關人員及主管進駐，接下來他也將持續與各單位合作，守護住鎮民的生命財產與安全。