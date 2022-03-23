花蓮縣政府南方外海今天凌晨發生規模6.6地震後，大小餘震不斷，因震央位在南區，玉里鎮不僅傳出玉興橋甫吊掛完成的預力梁斷數截，有砂石廠的砂石輸送帶和儲料倉也不堪強烈搖晃，進而倒塌，業者在一夜之間損失1.5千萬，另，儲有千噸稻穀的輾米廠因儲料桶傾倒，鐵皮牆面及鐵捲門破裂，目前業者仍無法估算財損。
砂石廠呂姓經理表示，廠內的儲料桶和輸送帶因今天凌晨的強震傾倒，其中2桶儲料桶各400噸的砂石，及各800噸的三紋石和蛇紋石，財損約1千5百萬元左右，所幸砂石傾倒方向沒倒向房屋倒，不然後果恐無法設想。
輾米廠曾姓負責人直呼，今天凌晨的地震，是他這輩子遇到最大，因震央接近玉里，感受比921、0206都還要強烈，加上搖的時間長，回想起來仍心有餘悸。經一早前往廠區查看，發現廠內的稻穀儲料桶傾倒，導致鐵皮外牆被撞損，鐵捲門則因不堪稻穀傾洩而出的重量被壓破，雖然財損還無法估算，但人平安最重要。
玉里鎮永昌里一間民宅前的圍牆，疑因今晨強震影響，造成崩塌，導致巷內居民無法通行，經玉里鎮公所一早派員處理，已排除路障 ，恢復交通。
玉里代理鎮長江東成今早也陸續前往鎮上勘災，會同玉溪農會總幹事蔡宗翰、水利署東區分署玉里工作站站長余忠信等人，前往碾米廠勘查建築物受損情形。他說，今上午公所已成立災害應變中心，由相關人員及主管進駐，接下來他也將持續與各單位合作，守護住鎮民的生命財產與安全。
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