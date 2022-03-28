近年環保意識抬頭，花蓮縣內已有不少旅宿業者以提供大瓶裝的沐浴乳、洗髮精取代一次性的小瓶裝。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

長期處理花蓮縣垃圾的宜蘭利澤廠適逢歲修，縣內大量垃圾只能以真空打包方式，存放各鄉鎮市轉運平台，不過暫存空間有限，目前均已達飽和，因此，花蓮縣旅館商業同業公會決議6月1日起，將自主性響應「環保旅店」政策，屆時114家會員旅店將不提供一次性備品，成全台首例，盼從源頭減緩垃圾過量問題。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，「環保旅店」意即飯店不主動提供牙刷、牙膏等基本清潔用品，減少一次性備品的使用，且民眾續住期間，則不更換床單、毛巾等，減少廢水的排放。

張進一步說明，由於一次性備品是垃圾主要來源之一，經會員大會投票通過6月1日起，會員旅店客房將不提供，屆時將成全台第一個自主響應「環保旅店」政策的公會。

張琄菡表示，正式辦理「環保旅店」前，將採先行勸導期，不過也有些會員預計在清明連假期間試辦，除訂房時主動說明緣由，期間也祭出多種優惠方案，回饋給訂房的旅客，鼓勵民眾選擇低碳之旅。

花蓮觀光協會理事長陳義豐表示，近年環保意識抬頭，已有不少旅宿業者以提供大瓶裝的沐浴乳、洗髮精取代一次性的小瓶裝，且在正式辦理「環保旅店」期間都有段宣導期，期間若客人有需要，還是會免費提供一次性備品，不過明年1月將不再免費提供，必須付費購買。

此外，環保署2012年推動環保旅店推廣計畫迄今，全縣近2000間旅宿業者中，已有近139間轉型環保旅店，不提供一次性備品、續住不更換毛巾與床單等環保措施，其中，福容飯店及翰品酒店在環保局輔導下，獲環保署銀級環保旅館認證，台糖花蓮旅館、南京222民宿、歡樂堡民宿及怡然居民宿則是取得銅級環保旅館認證。

唐淑蓉表示，目前尚無相關法源能全面禁止旅宿業者提供一次性備品等措施，僅能透過輔導方式協助朝轉型環保旅店的目標進行，不過近年大家環保意識抬頭，縣內環保旅店部分，確實有逐年成長的趨勢。