今天是清明連假第2天，台8線燕子東端口交通順暢，秩序良好。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是清明連假第2天，蘇花路廊上午全線流順暢。圖為台9線崇德管制站南下往花蓮方向車流。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是清明連假第2天，花蓮從清晨開始持續下雨，似乎影響民眾出遊興致，蘇花路廊上午全線流順暢，而台8線中橫公路、合歡段台14甲線則因山區陣陣濃霧，人車稀少，交通良好，不過公路總局預估，明午後將陸續出現北返車潮，且車多壅塞情況恐至隔日凌晨才會緩解，呼籲用路人提早規畫行程。

昨是清明連假第1天，蘇花路廊南下往花蓮方向車潮從清晨開始不斷湧入，一度造成回堵，經沿線員警交通疏導，車多壅塞狀況直到傍晚6時才逐漸緩解。

公路總局指出，蘇花路廊昨南下車流共約2萬2340輛次，整體交通量較去年清明假期首日減少約3％，較前一日則增加4％，再與前年相比，首日與前一日則分別增加7％與11％，若排除去年0402太魯閣號事故特殊情境，本次清明假期流量創蘇花改全線通車以來新高。

今是連假第2天，公路總局四工處指出，蘇花路廊目前全線順暢，南下往花蓮自上午5時起，每小時交通量維持約600至700輛，北上往宜蘭則維持100至200輛，且截至上午10時，蘇花路廊往花蓮方向累積車流量約5518輛，花蓮往宜蘭則是925輛。

新城警分局指出，今上午台9線崇德管制站南下往花蓮方向車流稍多，不過交通順暢，合歡段台14甲、台8線各遊憩區目前山區濃霧人車稀少行車秩序良好，交通順暢。

公路總局四工處表示，蘇花路廊今下午可能因地區遊憩影響，將於傍晚4時至6時出現車多狀況，同時也預估首波北返車潮將於明上午11時陸續湧現，且車多壅塞情況恐持續至隔日凌晨才會緩解，連假最後1天則將出現北上車流最高峰，全日交通量約1萬7000輛，且車潮將從上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間7時後緩解。

另，近日花蓮都有新增本土個案，花蓮縣政府因應大量旅遊人潮，清明連假期間，東大門夜市仍持續維持嚴密的防疫措施，包含夜市每處出入口皆配有數位人流顯示系統、熱顯像儀監測入場民眾體溫，並派駐專人協助落實實聯制、手部消毒等作業，同時禁止民眾邊走邊吃。夜市攤商及工作人員則須依防疫指引規定落實自主健康管理，且一律全程配戴口罩加面罩及勤作手部清潔，下班後則需完成攤位消毒，以維護大家安全。