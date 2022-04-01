大陸國務院聯防聯控機制1日下午召開新聞發布會，針對提問，過去Omicron原始株傳染性相比較弱，潛伏期較長，患者潛伏期病毒攜帶量不足以導致高傳染性，易被察覺，給「動態清零」提供了良好條件。但是Omicron BA.2一旦被感染，傳播迅速且絕大部分是無症狀，為什麼仍然堅持「動態清零」，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，因為Omicron流行期間死亡數比Delta高。

吳尊友指出，必須堅持動態清零。第一，盡管Omicron BA.2.毒株流行時具有較高比例的無症狀感染者，但由於其傳播速度快，短時間內會產生大量的感染者，且造成的死亡總數依然很高。通過分析國外一些國家公布的數據可以看出，Omicron毒株流行期間造成的死亡數，比Delta毒株流行期間同期造成的死亡數還要高。這說明，Omicron毒株的流行，對一個國家或地區的危害依然是十分嚴重的。因此，必須力爭在短時間內控制疫情。

第二，中國的防控實踐證明，動態清零，依然是控制新冠疫情的最經濟、最有效的防控策略。

做到動態清零，需要發現、管理每一個感染者，包括無症狀感染者。對於無症狀感染者來說，確實存在發現難的挑戰。針對這一特點，可以借助一些技術手段。其一，通過大數據協助流行病學調查理清傳播鏈，對密切接觸者追蹤，發現傳播鏈上的無症狀感染者。其二，將監測防線再前移一步，通過「抗原篩查＋核酸診斷」的監測模式，盡早發現無症狀感染者，切斷傳播鏈條。