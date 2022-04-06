據央視網報導，大陸國務院聯防聯控機制今（6日）下午舉行新聞發佈會。會上，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，要繼續堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，快字當頭，加緊推進重點地區應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治。

米鋒表示，要加強隔離點和方艙醫院儲備，提升規模性疫情處置能力。要千方百計幫助群眾解決實際問題，保障居民基本生活和就醫需求。要繼續做好個人防護，減少不必要的聚集。積極接種新冠病毒疫苗，特別是加快推進老年人接種。