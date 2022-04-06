香港第5波疫情未止，但單日確診病例已有所回落。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今（6日）表示，香港若放寬入境限制，包括縮短完成已接種疫苗人士的檢疫期等都會增加風險，甚至引發第6波疫情，且預估Omicron變種XE病毒可能大大減低疫苗的預防作用。

林緯遜說，單日新增確診數字反覆，未必可代表整體趨勢，但估算此波疫情會在本月內結束。他強調，雖然香港已經有很大比例人口染疫，但如果要維持「動態清零」，就要嚴守「外防輸入」策略，認為放寬入境限制，包括縮短完成已接種疫苗人士的檢疫期等都會增加風險，甚至引發第6波疫情。

林緯遜表示，新重組的Omicron變種XE病毒目前數據有限，確實的影響力仍言之尚早。他說明，新冠口服藥的原理是阻截病毒複製，而非靠免疫細胞或抗體對付病毒，因此XE病毒株對口服藥成效影響不大，但可能大大減低疫苗的預防作用。

至於港府呼籲全香港市民在本月8至10日，連續3日進行快篩，林緯遜認為，有市民不願快篩或呈報的其中一個原因，是不希望入住社區隔離設施，促請港府清楚說明，市民可否自行選擇入住或居家隔離，以及入住隔離設施的具體標準等。他又指，在周末期間進行全民快篩有助找出高傳染度的患者，讓下階段放寬社交距離措施時，疫情不會死灰復燃，比單一分析染疫人口比例更重要。