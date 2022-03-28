花蓮液香扁食的鹹香、周家蒸餃的鮮香或者炸彈蔥油餅的醬香令人回味無窮，而造就這些美味的餘韻與甘醇，便是目前花蓮僅存的日式傳統醬油工廠新味醬油。昔日在花蓮超過20家醬油廠中，其以「珍芳」為品牌、以「虎標」為商標出名，40多年前一場大火之後，工廠重生更名為新味醬油，並堅持古法釀造迄今，選用非基改黃豆耗時一年發酵熟成，釀出在地風味。如今第三代經營者力求傳承創新，將醬油轉型為文創商品，還能預約豆腐乳DIY，讓旅人認識飄香花蓮百年記憶的好味道。

新味醬油店門口超大型杉木桶，過去用來沉澱醬油雜質。(圖/花蓮趣)

從市區漫遊到東海岸，不妨走一趟洄遊吧食魚體驗館。洄遊吧以食魚教育及永續海洋為核心，販售對漁業資源消耗性小的洄游性魚類，並選擇友善的捕獲魚法──定置漁場，不過度捕撈。洄遊吧也提供捕魚的體驗活動，帶著旅人出發到海洋再回到餐桌，拉近人與海的距離，喚醒大眾重新思考珍惜海洋資源的重要課題。

參與新味醬油的豆腐乳DIY，親手釀造古早味美食。(圖/花蓮趣)

洄遊吧

地址：花蓮縣新城鄉七星街32 號2F

電話：0910-443888

時間：09:00-18:00（週二、三公休）

廁所：有

新味醬油

地址：花蓮市博愛街134 號

電話：03-8323068

時間：09:00-21:00

廁所：有

(本文摘自《花蓮趣》40期)