國民黨台北市議員徐巧芯具名檢舉中常委選舉有弊案，卻遭國民黨考紀會公布其姓名，引發討論。同為國民黨台北市議員的羅智強今（23）日表示，徐巧芯是國民黨非常珍貴的資產，認為徐巧芯在此事件中受到委屈，「誠懇建議」國民黨向她道歉。

國民黨中常委選舉先前傳出賄選的負面消息，國民黨考紀會開放檢舉但稱要具名，徐巧芯因此具名檢舉，事後過半數考紀委員在聽過傅崐萁說明後認定查無不法，不予懲處。不過國民黨考紀會主委李貴敏卻在記者會上直接說出檢舉人徐巧芯姓名， 引起外界討論，中廣董事長趙少康還公開說「不該把徐巧芯的名單公布嘛！這算搞什麼！」

羅智強今則在臉書表示，此次的中常會賄選風波，他走遍台灣人人皆罵，雖然可以理解國民黨講求證據的謹慎態度，但徐巧芯具名檢舉後竟直接被公布，「我希望這是一個程序上的疏漏，但即便是程序上的疏漏，國民黨也欠徐巧芯一個道歉」。

羅智強指出，在國民黨長期和稀泥的文化裡，徐巧芯有勇氣具名檢舉需要很大的正義感，而徐巧芯也是國民黨內最有戰力、最敢言的戰將，認為徐巧芯是國民黨非常珍貴的資產，「在今天國民黨低迷的氛圍下，還有徐巧芯願意當烏鴉，國民黨該感到慶幸、該謝謝徐巧芯了！」