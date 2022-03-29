行政院長蘇貞昌今赴立法院進行「0303興達電廠事故致全台停電專案報告」，國民黨立委傅崐萁指出，政府應正視台灣缺電的現實，即時調整能源政策，不要一再妄想再生能源可以填補核電缺口，更要儘快解決產業五缺的問題，提高產業回台誘因，避免產業外移。

傅崐萁表示，民間企業董事長曾預判2022台灣一定會缺電，但蔡總統在3月1日接大見八大工商團體時卻說直到2030年台灣都不會缺電，蘇貞昌也一再強調台灣不缺電，但自蔡政府上任以來，已發生四次大停電。

他指出，現在因美中經貿大戰，正值許多台商鮭魚返鄉回台投資，但產業看到近年來台灣不斷停電、缺電，不僅不會繼續根留台灣，甚至還會造成許多產業外移和出走。然而，政府卻從不審思與檢討現行的能源政策，執意落實2025非核家園的政策目標，要把最便宜的核電全部停掉，恐造成全台用電危機，他批民進黨政府根本沒有做好相關用電準備。

傅崐萁認為，蔡政府一再強調用電缺口一定會從再生能源來補足，但再生能源要如何補足這518億度電的缺口，政府又如何保證產業和民生不缺電，如果產業看到台灣缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才，如何有誘因讓他們回來？甚至如何確保現有產業不外移都是大問題。

傅崐萁強調，歐盟將於2023年至2026年啟動碳邊境關稅，而杜拜原油價格已從2020年最低1桶25美金到2022年最高來到1桶123美元，漲了快100美元，國際燃煤價格更從1噸38美元漲到425美元，政府應協助產業面臨即將到來的衝擊做好準備，在各種稅務上予以調降，以提升產業競爭力。