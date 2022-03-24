中廣董事長趙少康24日上午陪同市議員參選人田方倫登記初選，許多黨內年輕戰將也到場力挺，可見田方倫的好人緣，他受訪時也忍不住替同黨的徐巧芯說話，檢舉黨內賄選卻被外洩姓名，他認為「黨中央欠徐巧芯一個道歉」。

田方倫24上午到黨部登記第三選區議員初選，他表示，年輕世代的「不魯青年」絕對有能力為民發聲、為民戰鬥，「我的特色就是愛講真話，愛大聲地為民說話」，且今天「地表超強母雞」趙少康特地到場力挺，他認為趙少康在許多議題上的攻防都是藍營學習指標，更是每個選區候選人的最佳榜樣。

針對徐巧芯檢舉賄選卻被公布姓名，田方倫發表了個人看法，徐巧芯勇敢地檢舉黨內不公事件，黨部有責任、義務保護所有檢舉人，「如果明天還有類似事情，但上頭給我們這些黨員、民眾威脅的時候，國民黨才真的陷入萬劫不復地獄」，他支持徐巧芯的勇敢，並喊話黨中央「欠她一個道歉」。

趙少康表示，「徐巧芯其實也沒有在怕的」，國民黨鼓勵大家檢舉，卻又揭露檢舉人姓名，明顯就是違反黨內規定，「國民黨應該鄭重、公開跟徐巧芯道歉說做錯了，要有這樣的勇氣」，不是匿名檢舉就不受理，徐巧芯都勇敢具名了，反而被公開姓名，這樣以後很多人看到不公現象反而不敢檢舉。