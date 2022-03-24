徐巧芯檢舉傅崐萁遭公布名字 朱立倫：確實不妥

國民黨中常委選舉爆發賄選疑雲，國民黨台北市議員徐巧芯，因具名檢舉中常委傅崐萁，卻遭考紀會主委李貴敏說出，引發議論；主席朱立倫24日出席「拒絕『空汙台灣』：台灣能源政策總檢討」座談時指出，考紀會針對具名檢舉者，應謹慎保護。

國民黨主席朱立倫指出，徐巧芯是一位充滿正義感的議員，因此黨員同志都很欣賞她，那李貴敏是專業有法律素養的大律師，尤其擔任考紀會主委時相當認真，但是在這件事件處理過程中，把檢舉人的名字說出來，的確不妥，希望考績考紀會調查除勿枉勿縱，但同時也要保護檢舉人的權利。