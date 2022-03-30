中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於推進社會信用體系建設高品質發展促進形成新發展格局的意見》，提出有序推進各地區各行業各領域信用建設，在資本市場方面，提出探索建立企業強制退出制度；在強化科研誠信建設和智慧財產權保護方面，提出要打擊論文買賣「黑色產業鏈」。

該《意見》提出要推動社會信用體系建設全面納入法治軌道，規範完善各領域各環節信用措施。其中，《意見》要求建立資本市場行政許可信用承諾制度； 依法從嚴從快從重查處欺詐發行、虛假陳述、操縱市場、內線交易等重大違法案件；對資不抵債失去清償能力的企業可依法破產重整或清算，探索建立企業強制退出制度。

《意見》提出要強化科研誠信建設和智慧財產權保護。全面推行科研誠信承諾制，加強對科研活動全過程誠信審核，提升科研機構和科研人員誠信意識。依法查處抄襲、剽竊、偽造、篡改等違背科研誠信要求的行為，打擊論文買賣「黑色產業鏈」。

同時，《意見》還要求健全智慧財產權保護運用體制，鼓勵建立智慧財產權保護自律機制，探索開展智慧財產權領域信用評價。健全智慧財產權侵權懲罰性賠償制度，加大對商標搶註、非正常專利申請等違法失信行為的懲戒力度，淨化智慧財產權交易市場。