民進黨台北市議員提名領表及登記作業於21日起跑，領表登記為期一週至25日截止。國民黨則是分兩梯次進行，第一梯次自22日起至24日止。

少年「里長伯」律師詹晉鑒今(25)前往民進黨台北市黨部登記初選，大安文山除了現任議員阮昭雄目標前進國會，交棒給口譯哥趙怡翔，新人還有綠色友誼連線陳唐博、殯葬業仁本集團二代陳聖文，爭取提名新舊混戰初選6搶5。

國民黨台北市議員第一梯次包括第一選區士林北投、第三選區松山信義、第五選區中正萬華以及山地和平地原住民，昨(24)日登記截止。

第一選區提名4席，完成登記包括現任3席陳重文、汪志冰、張斯綱，新人林杏兒、黃子哲將參加初選。

第三選區提名5席、保留1席，完成登記包括現任4席王鴻薇、戴錫欽、徐巧芯、秦慧珠，該選區新人參選爆炸詹為元、陳俞亦、田方倫、滿志剛將參加初選；不滿松山信義少1席還要提名新人的老將陳永德則未在時間內完成登記。

第五選區提名4席，完成登記包括現任3席應曉薇、郭昭巖、吳志剛，另有3位新人李有宜、林冠勳、周世雄，以及依同舟計畫回黨的鍾小平登記欲參加初選。

第七選區平地原住民提名1席現任議員李芳儒完成登記；第八選區山地原住民現任議員李傅中武則有挑戰者高為人。