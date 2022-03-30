民進黨中執會今天通過提名宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長，如無意外將對上國民黨現任縣長林姿妙。對此，國民黨主席朱立倫表示，林姿妙很優秀，執政也獲得地方認同，雖然民進黨以司法手段打壓林姿妙，但他相信林姿妙仍會獲得縣民肯定。
確定代表民進黨參選下屆宜蘭縣長後，江聰淵表示，將秉持「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾」的四不誓言，再加上「家人不干政」的「第五不」參選。
朱立倫下午出席「中華民國工商建研會第十七屆幹部同心研習營暨建研會與中國國民黨高峰建研會」受訪表示，林姿妙表現非常優秀，也獲得地方認同，民進黨用司法、用不公平的手段打壓，但他相信林姿妙勤跑基層、認真努力，一定會獲得縣民肯定。
至於何時會正式提名林姿妙競選連任，朱立倫表示，所有連任縣市長都尊重地方並與地方共同決定，會一起定出提名時間點。
談到桃園市長人選布局，傳出桃園市議長邱奕勝不排除退黨來力推立委呂玉玲參戰，朱立倫強調，中央選舉策略會報正在進行中，最後一定是以桃園市民的意見為最重要的依歸，尊重桃園市民的選擇。
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