國民黨主席朱立倫被爆料打電話給台北市議員羅智強言語威逼，朱立倫今天晚間在臉書上表示，身為黨主席，所有責任一定一肩扛起，找出最能爭取民意認同的候選人代表出戰。所有的協調與溝通，都會做該做的事情，說該說的話，並且秉持「信守承諾，大局為重」的立場，以國民黨勝選為最高目標來努力前進。

朱立倫說，他再任中國國民黨主席滿六個月，這半年以來歷經許多艱辛的戰役，也推動大大小小的改革，包括招募黨員回娘家的同舟計畫、重新連結國際開設駐美代表處、推動四大修憲主張及能源政策論壇、中常會選制改革及擴大與青年世代和社會力連結，都是讓國民黨重新茁壯所必須完成的工作。

朱立倫說，面對民進黨的倒行逆施，黨員與社會對國民黨扮演強力的監督角色有更多的期待，國民黨就更要加倍努力，贏得社會多數民意的信任與認同。

對於大家當前關心的年底九合一選舉提名，朱立倫表示，他身為黨主席，所有責任一定一肩扛起，找出最能爭取民意認同的候選人代表出戰。所有的協調與溝通，我們都會做該做的事情，說該說的話，並且秉持「信守承諾，大局為重」的立場，以國民黨勝選為最高目標來努力進前。