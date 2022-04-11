農委會主委陳吉仲去年底承諾以內、外銷及加工三箭保證解決鳳梨釋迦遭大陸當局暫停輸入的困境，如今卻跳票。國民黨文傳會副主委兼發言人黃子哲今表示，陳吉仲「輕諾寡信」，達不到目標只會兩手一攤說「已窮盡一切方法」來推諉卸責，毫無政務官的擔當，讓當初信任他的果農們陷入賠錢賣、賣不掉的窘境。當承諾不斷跳票，已經無法獲得人民的信任，這樣的政務官還有顏面繼續主管我國的農業政策嗎？應該要負責下台。

去年底大陸當局以檢出蟲害為由暫停台灣鳳梨、釋迦輸入，黃子哲指出，當時農委會主委陳吉仲向果農掛保證，將啟動外銷含鮮果及凍果共5千公噸、加工3千公噸，及內銷鮮果5千公噸，並在產地與農民會面時承諾「如果血本無歸，歡迎指教」；但到今年3月、產季即將結束之際，僅內銷達成目標，外銷及加工的成果未盡理想，當時聽信陳吉仲保證的果農們面臨銷售不出去的窘境，民進黨政府的政務官只會說大話，卻沒有能力解決問題，讓人民如何還能信任政府？真的是「有政府、沒信用」！

對於達成目標的內銷，黃子哲指出，許多農民反映，根本都在帳面上美化數字，鳳梨釋迦每台斤種植成本約30到35元，但很多廠商向農民收購都不到20元，最多也只有25元，鳳梨釋迦價格拉不起來，多數果農只能賠錢賣，完全沒有感受到陳吉仲所謂「價格一定好」的保證。

黃子哲質疑，面對外銷的承諾未能達成，陳吉仲只是一句「已窮盡一切方法」就想規避責任嗎？當初陳吉仲信誓旦旦說「外銷5千公噸的數字不是亂喊的」，並細數已準備銷往日本、中東、馬來西亞、美加、新加坡、香港，包含鮮果3千公噸、凍果2千公噸，數字是問過各貿易商後擬訂的；他當時還大言不慚地說「反而擔心會供不應求」，對照如今的承諾跳票，陳吉仲還有何顏面面對當時信任他的果農們？

黃子哲說，陳吉仲無力解決國內農產品產銷失調的問題，也無法認清國際農產品的供需結構，面對問題只會先用浮誇式數據的粉飾太平，兌現不了再兩手一攤說已經盡力了，這樣的政務官難道不該請辭下台負責嗎？