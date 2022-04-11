去年9月下旬中國大陸暫停我鳳梨釋迦與蓮霧輸入後，農委會以外銷、內銷、加工等3支箭試圖打破困境，農委會主委陳吉仲表示，截至目前鳳梨釋迦外銷已經超過4000公噸，希望月底能達到5000公噸的目標，鳳梨釋迦一事上已窮盡一切辦法，會透過冷鏈加工，讓月底採收的鳳梨釋迦可以順利出口。

繼去年3月我鳳梨因防檢疫問題遭大陸暫停輸入後，9月下旬鳳梨釋迦與蓮霧也遭暫停，根據財政部上季公布的統計指出，今年1、2月與去年同期相比，鳳梨、釋迦及蓮霧3項水果出口金額年增率依序大減40.6％、85.9％及92％。

農委會主委陳吉仲。（李柏澔攝）

立法院經濟財政聯席會今日審查「農業保險法第十條條文修正草案」案。

農委會主委陳吉仲接受媒體聯訪表示，去年10月對岸禁止我鳳梨釋迦輸入後，已經啟動外銷、內銷、加工3支箭，目標內銷5000公噸、外銷5000公噸，以及加工3000公噸，內銷至少已有5000公噸，外銷按照目前統計已經超過4000公噸，希望月底前可以達到5000公噸目標。

陳吉仲說，鳳梨釋迦現在產地價格和往年相比有下跌，今年會全力透過冷鏈加工，讓年底採收的鳳梨釋迦可以出口，加上鳳梨釋迦收入保險的上路，會確保農民收入不得低於成本，我們已經窮盡一切方法，後續會在外銷及加工來努力。

陳吉仲說，釋迦收入保險要看北農最後成交價格，在扣除相關運輸成本後，預計4月底就可以結算。